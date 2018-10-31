حسام حسن يفجر مفاجأة مدوية عن الأهلي والزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، عن مستوى القطبين الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مستوى الأهلي والزمالك هذا الموسم من الناحية الفنية ضعيف جدا ومباراة الأهلي أمام الترجي صعبة جدًا ومستوى الأهلي غير مطمئن ومتذبذب".

واختتم: " المباراة بعد المقبلة ستكون مع المصري وسأتقبل فيها أي شئ من جمهور المصري".