حسام حسن يفجر مفاجأة مدوية عن الأهلي والزمالك
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:57 صأحمد شاكر
تحدث حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، عن مستوى القطبين الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.
وقال حسن في تصريحات
تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مستوى الأهلي والزمالك هذا الموسم من الناحية
الفنية ضعيف جدا ومباراة الأهلي أمام الترجي صعبة جدًا ومستوى الأهلي غير مطمئن ومتذبذب".
واختتم:
" المباراة بعد المقبلة ستكون مع المصري وسأتقبل فيها أي شئ من جمهور المصري".
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