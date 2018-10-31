ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسام حسن يفجر مفاجأة مدوية عن الأهلي والزمالك

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
حسام حسن يفجر مفاجأة مدوية عن الأهلي والزمالك
حسام حسن
طباعة
أحمد شاكر
 

تحدث حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، عن مستوى القطبين الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.

 

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مستوى الأهلي والزمالك هذا الموسم من الناحية الفنية ضعيف جدا ومباراة الأهلي أمام الترجي صعبة جدًا ومستوى الأهلي غير مطمئن ومتذبذب".

 

واختتم: " المباراة بعد المقبلة ستكون مع المصري وسأتقبل فيها أي شئ من جمهور المصري".

المزيد عن: مفاجأة رياضة حسام حسن بيراميدز المصري الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 3:20:02 AM