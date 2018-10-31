أخبار الهلال- "مبخوت" يعلق على اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد معه

أشار النجم الدولي الإماراتي علي مبخوت نجم هجوم الجزيرة الإماراتي، على عدم صحة الاخبار التي ربطت أسمه بالانضمام لفريق الهلال السعودي، مشددًا على عدم وجود مفاوضات من جانب الزعيم لضمه، مُبديًا ترحيبه بالانضمام له في حال حدوث ذلك.

وفسر مبخوت خلال تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "الجماهير" بقناة دبي الرياضية، الصورة التي نشرت له حاملًا قميص الهلال، قائلًا: "كانت مجرد طلب من صديق هلالي، ولم أتوقع انتشارها بتلك الصورة، لكني لاعب للجزيرة وأحب وأحترم الفريق".

وحول الأخبار المتداولة برغبة الهلال في تقديم 3 ملايين دولار لضمه من الجزيرة ومزاملة "عموري"، أوضح، أنه لا يتدخل في تلك الموضوعات، ولا يعلم عنها شيئًا، مؤكدًا أن الهلال ناد كبير وأي لاعب يتشرف باللعب به، عموري لاعب كبير وانتقل لفريق كبير.

وألمح مبخوت، إلى أنه لا يتوقع رفض إدارة الجزيرة لأي عرض جيد يصله في الفترة القادمة، خاصة أن النادي دعمه دائمًا، موضحًا أنه لا يشترط وصول عرض خيالي أو من نادٍ كبير، لكنه مجرد يرغب باللعب في الدرجة الأولى.