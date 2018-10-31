"مستقبل وطن" يفتتح منافذ لبيع البطاطس بأسعار مخفضة وعدد من الفعاليات أمس الثلاثاء





نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات بالمحافظات المختلفة، أمس الإثنين، ففي محافظة القاهرة تم تنظيم 4 منافذ لبيع البطاطس بأسعار مخفضة بمناطق الخليفة والسلام ومنشية ناصر وحدائق القبة ودار السلام كما تم تنظيم حفل للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بمركز شباب زهراء المعادي، بحضور حوالي 100 شخص، تم خلاله توزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال.





وفي القليوبية، تم تدشين الملقتى القانونى الأسبوعى بمقر الحزب بمدينة بنها ويتضمن إقامة ملتقى يوم اللإثنين من كل إسبوع لتقديم الاستشارات القانونية بصورة مجانية للمواطنين من قبل المحامين المشهود لهم بالكفاءة فى حين تم إنشاء منافذ متنقلة لبيع البطاطس بأسعار منخفضة فى مركزى طلخا ودكرنس بمحافظة الدقهلية.





وفي الإسكندرية، تم تنظيم معرض لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة المنتزه، وتم توزيع 400 شنطة مدرسية على طلبة مدرسة على يونس بقرية النجيلة بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، أما فى بورسعيد فسيتم تنظيم معرض لبيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة لمدة شهر بسرادق أمام مستشفى النصر بحي الزهور.





وفي الإسماعيلية، تم تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بعزبتى أبو صبيح وأبو رشيد بدائرة القنطرة غرب فى حين يتم تنظيم قافلة طبية أخرى بقرية نفيشة مركز الإسماعيلية غدا الأربعاء كذلك سيتم تنظيم ندوة للعاملين بالشركة المصرية للإتصالات بالتعاون مع معامل مكة للتحاليل الطبية للتوعية بأخطار الإصابة بأمراض الفيروسات الكبدية.





وبمحافظة السويس تم تنظيم قوافل متحركة لبيع البطاطس والطماطم بأسعار مخفضة بمناطق السادات وكفر أحمد عبده وقرية الرائد وأبو عارف كما تم توزيع 200 بطانية على غير القادرين بالمجان بمنطقة الفرز بمدينة السويس.





وفي بني سويف، نظمت أمانة المرأة ندوة تحت عنوان مشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة وتنمية المجتمعات بالساحة الشعبية بمركز ناصر بحضور حوالى 200 سيدة أما فى الوادى الجديد فتم تنظيم ندوة بيطرية تحت عنوان تربية الماشية وطرق حمايتها من الأمراض بقرية الخير والنماء بمركز الفرافرة بحضور 100 من الفلاحين.

وفي محافظة المنيا، تم تنظيم ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر سرطان الثدى وفيروس سى تفعيلا لمبادرة الرئيس "100 مليون صحة" بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بمدينة المنيا بحضور 250 فردا فيما ينظم مستقبل وطن اليوم قافلة غذائية متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بمدينة بنى مزار.



