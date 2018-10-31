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أول تعليق من حسام حسن عن تعاقد بيراميدز مع عمر خربين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:39 ص
أول تعليق من حسام حسن عن تعاقد بيراميدز مع عمر خربين
عمر خربين
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ريهام عبد المحسن
 

علق حسام حسن المدير الفني لبيراميدز اف سي على تعاقد النادي مع نجم منتخب سوريا والهلال السعودي عمر خربين.

 

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " خبرات البدري وخشبه وأحمد حسن تساهم في دعم طموحات الجهاز الفني واللاعبين".

 

وأضاف :"نحتاج للتدعيم في 3 مراكز وتركي آل الشيخ أخبرني بأنه سيلبي كل طلباتي في تدعيم الفريق وهناك صفقة تمت منذ شهر وهو لاعب سوري في الدوري السعودي".


واختتم: " عمر خربين لاعب مؤثر في الدوري السعودي وسيضيف للفريق".

 

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