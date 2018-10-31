تعرف على مشوار طرفي نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة سيدات
تختتم اليوم الأربعاء فعاليات البطولة العربية لكرة السلة سيدات المقامة بالصالة المغطاة بالنادي الأوليمبي بمواجهة النادي الأهلي المصري ونادي هومنتمن اللبناني السادسة مساءً.
ويستعرض "الفجر
الرياضي" مشوار الفريقين حتى الوصول للمباراة النهائية اليوم:
(النادي الأهلي
المصري):
مباريات الدور
الأول:
الأهلي المصري
88 - الفحيص الأردني 56
الأهلي المصري
79 - النصر الإماراتي 52
الأهلي المصري
72 - هومنتمن اللبناني 96
مباراة الدور الثمانية:
الأهلي 100 - الجمعية
المغربية 85
مباراة الدور قبل
النهائي:
الأهلي المصري
106 - الأمل التونسي 99
(نادي هومنتمن
اللبناني):
مباريات الدور
الأول:
هومنتمن اللبناني
102 - النصر الإماراتي 34
هومنتمن اللبناني
83 - الفحيص الأردني 52
هومنتمن اللبناني
96 - الأهلي المصري 72
مباراة دور الثمانية:
هومنتمن اللبناني
85 - الأوليمبي المصري 51
مباراة الدور قبل
النهائي:
هومنتمن اللبناني
97 - الفحيص الأردني 62
وعلى الجانب الأخر
يلتقي في الرابعة عصراً فريقي الأمل التونسي والفحيص الأردني بمباراة تحديد المركزين
الثالث والرابع.