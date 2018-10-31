حسام حسن: كينو مستمر مع بيراميدز حتى الآن.. وأتمنى أن أكون مثل محمود الجوهري
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:21 صريهام عبد المحسن
علق حسام حسن المدير الفني لبيراميدز اف سي على أنباء رحيل كينو نجم الفريق إلى النادي الأهلي في يناير المقبل.
وقال حسن في تصريحات
تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " هدفي الأول مع بيراميدز هو المنافسة على البطولات
وكينو باق حتى الآن مع بيراميدز ولم يتحدث معي أحد بشأن رحيله".
واختتم العميد
تصريحاته قائلاً: " يشرفني قيادة المنتخب لأنه فخر لأي مواطن وشرف لي أن أكون
جزء بسيط في فكر وروح محمود الجوهري وحبه لبلده".
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