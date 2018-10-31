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عاجل.. تصريح ناري من محمود الشامي عن مجدي عبد الغني

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:16 ص
عاجل.. تصريح ناري من محمود الشامي عن مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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أحمد شاكر
 

قال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إنه لم تتم دعوته لحضور جلسة الصلح بين مجدي عبدالغني وأحمد شوبير وبين سيف زاهر وانتهت المشكلة.

 

وأكمل الشامي في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مجدي عبدالغني عنيف في ردود أفعاله، وهذه هى مشكلته الأساسية".

 

وأضاف: "هاني أبو ريدة لم يضم 10% من عمله، واذا ركز المجلس ستكون قراراته جيدة ولن يوجد مشاكل".

 

المزيد عن: محمود الشامي مجدي عبد الغني عاجل رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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