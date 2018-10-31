برلمانية تطالب بإنشاء حدائق مجانية للأطفال الفقراء في كل المحافظات

طالبت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، رؤساء الأحياء في كل محافظات بإنشاء حديقة ألعاب للأطفال مجانية، لأن هذا من شانه أن يرفع الحالة النفسية للأطفال.



وأضافت "حسونة"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء،:"الأطفال الفقراء لازم يكون لهم مكان للتنزه وتفريغ طاقتهم، بدلا من اللعب في الشارع"



وتابعت: "بشوف حدائق في الأحياء يتبرع ببنائها أحد الأشخاص لكن الحي يقوم بإغلقها خوفا عليها من التكسير".

