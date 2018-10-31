خاص.. الصقر يكشف حقيقة استقالة حسام البدري من بيراميدز

كشف أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز والمستشار الفني لمالك النادي حقيقة تقديم حسام البدري رئيس النادي ونائب رئيس لجنة الكرة الفريق الأزرق لاستقالته.

وقال عميد لاعبي العالم في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي ": "لا حقيقة مطلقا لما تردد الكل مستمر في عمله وعلى رأسهم حسام البدري بدليل استقباله أمس الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن".

وأضاف: "لا أعلم ما الهدف من إطلاق تلك الأنباء التي لا حقيقة لها نهائيا".

واختتم المنسق العام للجنة الكرة تصريحاته قائلا: "الكل يمارس عمله في منصبه بشكل طبيعي كما أعلن النادي أول أمس وهناك تكاتف من الجميع لتحقيق أهداف النادي وحصد أول بطولة للفريق".