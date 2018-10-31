مجدي عبد الغني: قرار إلغاء تطبيق دوري المحترفين يخص الجمعية العمومية

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أثبتت أنها ليس جمعية "الكباب الكفتة".

وقال عبد الغني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " تطبيق نظام دوري المحترفين قرار يخص الجمعية العمومية ونحن كمجلس إدراة اتحاد الكرة وضعنا نظاما وتأهل المنتخب لكأس العالم ولكن فيما يخص تطبيق دوري المحترفين فإن القرار يخص الجمعية العمومية".

وفاز أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التكميلية.