"تنسيقية الأحزاب" تعلن مشاركتها بمنتدى شباب العالم.. وتؤكد: "فرصة جادة للحوار مع مختلف الشباب"



وقالت إن مشاركة "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تأتى من خلال المساهمة فى عدد من ورش العمل والجلسات، بطرح مجموعة من أوراق العمل التى عكف أعضاء التنسيقية على إعدادها، وتتناول رؤيتهم فى عدد من المحاور التى أعلنتها اللجنة المنظمة للمنتدى، ومن أهمها: "أجندة 2063.. إفريقيا التى نريدها"، "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.. نحو عالم أكثر تكاملًا" و"التعاون الأورومتوسطى.. شراكة استراتيجية" و"دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى".



وأوضحت التنسيقية، أن منتدى شباب العالم هو فرصة لجميع الشباب من مختلف دول العالم للحوار الجاد والمباشر، سواء مع بعضهم البعض، أو مع صناع القرار والمسئولين حول العالم، حيث يتم من خلاله مناقشة جميع القضايا التى تهم الشباب بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة، تسهم فى خلق نافذة جديدة للتعبير عن رؤيتهم نحو المستقبل.



وأكد شباب التنسيقية، تقديرهم وامتنانهم لإتاحة الفرصة للمشاركة فى هذا الحدث العالمى المتفرد، حيث إن الحوار المباشر مع الثقافات والحضارات المتنوعة هو السبيل الأمثل لمزيد من التكامل بين شعوب العالم، لنبذ الخلافات والنزاعات وإرساء السلام من أرض السلام.



أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا أعلنت فيه مشاركة أعضائها فى منتدى شباب العالم، قائلة:"إنه فى إطار اهتمام الدولة بالشباب وإتاحة الفرصة لهم للحوار والمشاركة والتعبير عن رؤيتهم نحو مستقبل أفضل، يشارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، ضمن 5000 شاب من شباب مصر والعالم.