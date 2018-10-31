المصري يعلن عن موعد جمعيته العمومية لخوض الانتخابات على مقعدي النائب والعضوية

قرر مجلس ادارة النادي المصري عقد الجمعية العمومية للنادي يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل، والتي سيتم من خلالها الانتخابات على مقعدي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية المجلس بالإضافة لمناقشة البنود الواردة في الإعلان عن عقد الجمعية العمومية.

كما قرر مجلس إدارة النادي المصري التمسك بقراره السابق بلعب مبارياته بكافة البطولات التي يخوضها على ستاد المصري ببورسعيد.