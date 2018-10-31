زاهي حواس يكشف تفاصيل لقائه مع الأمير سلطان بن سلمان في الأقصر



وأشار حواس، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه اصطحب الأمير سلطان إلى موقع حفريات بوادي الملوك، مضيفًا: "الأمير سلطان بن سليمان انبهر بالوضع، وأكد أنها أجمل رحلة قام بها إلى مصر".



ولفت إلى أنهم التقوا بامرأة من شيكاغو خلال الزيارة وعندما رأتهم بكت بشدة.

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه أجرى جولة مع الأمير سلطان بن سليمان في الأقصر منذ يومين، وكان يرافقهما وزير الآثار، وسفير السعودية بالقاهرة.