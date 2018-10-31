ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زاهي حواس يكشف تفاصيل لقائه مع الأمير سلطان بن سلمان في الأقصر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
زاهي حواس يكشف تفاصيل لقائه مع الأمير سلطان بن سلمان في الأقصر
الدكتور زاهي حواس - وزير الآثار الأسبق
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه أجرى جولة مع الأمير سلطان بن سليمان في الأقصر منذ يومين، وكان يرافقهما وزير الآثار، وسفير السعودية بالقاهرة.

وأشار حواس، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه اصطحب الأمير سلطان إلى موقع حفريات بوادي الملوك، مضيفًا: "الأمير سلطان بن سليمان انبهر بالوضع، وأكد أنها أجمل رحلة قام بها إلى مصر".

ولفت إلى أنهم التقوا بامرأة من شيكاغو خلال الزيارة وعندما رأتهم بكت بشدة.
المزيد عن: وزير الاثار الاسبق محافظة الاقصر زاهي حواس الامير سلطان الاقصر اليوم الاقصر اخبار الاقصر اليوم اخبار الاقصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 6:30:01 AM