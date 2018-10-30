الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات لذوي الدخل المحدود بشبوة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس ، مساعدات إغاثية تضمنت سلالا غذائية على ذوي الدخل المحدود والبدو الرحل بمنطقة الحجر، ومناطق أخرى بمديرية نصاب بمحافظة شبوة.

تأتي المساعدات، التي استهدفت 1153 فردا، استجابة من الهيئة التي كانت أول منظمة وهيئة إنسانية تصل إلى منطقة الحجر تلبية لنداءات الاستغاثة العاجلة التي أطلقها أهلها.

كما تأتي المساعدات في إطار مساهمتها للتخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة ضمن نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة.