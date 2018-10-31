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وزير قطاع الأعمال يدعو المستثمرين الأجانب للمشاركة في بعض الشركات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:51 ص
وزير قطاع الأعمال يدعو المستثمرين الأجانب للمشاركة في بعض الشركات
الدكتور هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال
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رقية جمال
 
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك 141 قطعة أرض تابعة للوزارة مطلوب تطويرها، وتم طرح 24 قطعة منها كمرحلة أولى للمطورين العقاريين، لافتًا إلى أن اختيار المطورين سيكون على أساس شروط الدفع والسعر.

وأضاف توفيق، خلال حواره المذاع ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 121 شركة تابعة للوزارة، هناك خطط لإصلاح 25 شركة منهم، وتم تصفية شركة وهي القومية للأسمنت، وهناك شركات تحقق مكاسب ويتم تطويرها، وهناك شركات جيدة وجاهزة لزيادة نسبة القطاع الخاص بها.

وتابع أنه سيكون هناك دعوة للمستثمرين الأجانب للمشاركة في بعض الشركات والصناعات التى ليس لدينا خبرة بها، بعقد إدارة طويل الأمد.

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