بمشاركة ممثلي العمال والسفراء والوزراء.. "القاهرة" تستضيف المؤتمر العمالي الدولي

ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، غدًا، المؤتمر العمالي الدولي، بعنوان "الحركة المقابية في أفريقيا" خلال القرن الحادي والعشرين، بالاشتراك مع اتحاد النقابات العالمي، بحضور رؤساء الاتحادات العمالية من 35 دولة أفريقية.





وقال النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان المؤتمر سيبحث دور العمال فى التنمية وخطة المنظمات الافريقية فى المرحلة المقبلة فى اطار الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء الدول الافريقية من خلال الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية والبشرية.



