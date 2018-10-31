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بمشاركة ممثلي العمال والسفراء والوزراء.. "القاهرة" تستضيف المؤتمر العمالي الدولي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
بمشاركة ممثلي العمال والسفراء والوزراء.. القاهرة تستضيف المؤتمر العمالي الدولي
المؤتمر العمالي الدولي - أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 
ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، غدًا، المؤتمر العمالي الدولي، بعنوان "الحركة المقابية في أفريقيا" خلال القرن الحادي والعشرين، بالاشتراك مع اتحاد النقابات العالمي، بحضور رؤساء الاتحادات العمالية من 35 دولة أفريقية.

وقال النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان المؤتمر سيبحث دور العمال فى التنمية وخطة المنظمات الافريقية فى المرحلة المقبلة فى اطار الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء الدول الافريقية من خلال الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية والبشرية.

وأضاف المراغي، أنه وجه الدعوة لعدد من الوزراء المعنيين ومنهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والذين أكدا حضورهما حفل افتتاح المؤتمر وسفراء الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يمثل انطلاقة عمالية موحدة لدعم ترشيح مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.
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