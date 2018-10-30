حسام حسن يقود المران الأول مع بيراميدز.. وإبراهيم يؤكد: الإمكانيات تمنحنا قوة لتحقيق أحلامنا

قاد الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز اليوم عقب تعاقده أمس على تدريب الفريق خلفا للأرجنتينى لافولبى .









وعقد حسام البدرى، رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة التؤام حسام وإبراهيم حسن قبل المران بحضور الاستاذ سيف الوزير المدير التنفيذي وهادي خشبة نائب رئيس النادي وعضو لجنة الكرة وأحمد حسن المستشار الفني لمجلس إدارة النادي والمنسق العام للجنة الكرة.









ورحب حسام البدري رئيس نادى بيراميدز، بالتؤام حسام وإبراهيم حسن متمنين لهما وأفراد الجهاز المعاون التوفيق فى تجربتهم الجديدة مع بيراميدز مؤكدين على اأن الجميع يقف خلفهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تلك التجربة الإستثمارية الرائعة .









وشهدت الجلسة تعارف بين الجهاز الفنى الجديد لبيراميدز ولاعبى الفريق ووضع استراتيجية العمل فى الفترة المقبلة بجانب تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الفترة المقبلة عقب استئناف الدورى.









وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة لفريق بيراميدز أن تؤامه حسام حسن المدير الفنى للفريق وبقية أفراد الجهاز المعاون عقدوا جلسة تعارف مع لاعبى الفريق اليوم لوضع استراتيجية العمل فى الفترة المقبلة .









وقال إبراهيم حسن، إن الجهاز الفنى الجديد يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق ومستوى اللاعبين خاصة اننا كنا نتولى تدريب فريق المصرى البورسعيدى، الذى نكن كل تقدير للاعبيه وجماهيره ومسئوليه وقضينا فيه أحلى فتراتنا التدريبية حتى أصبح فريقا ينافس على البطولات الإفريقية وليس المحلية فقط.









وشدد على أن الإمكانيات الكبيرة التى يوفرها مسئولي النادي تمنحنا قوة دفع كبيرة لتحقيق أحلامنا بالمضى قدما نحو حصد الألقاب والبطولات للنادى الذى ولد عملاقا بجانب وجود كوكبة من نجوم كرة القدم وكذلك لاعبين على أعلى مستوى فى الفريق .









وأضاف إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية والعربية والأهلى والزمالك السابق، على أن الجلسة كانت ودية للغاية وتهدف فى المقام الأول لتعريف اللاعبين بالفكر الخططى والنظام الذى سيتم وضعه للحفاظ على مكانة الفريق المتقدمة فى جدول ترتيب مسابقة الدورى .









وقال إبراهيم، إن حسام حسن وفريق الجهاز المعاون له يقدس العمل الجماعى وجميع أفراد منظومة العمل بنادى بيراميدز تقف خلف الفريق لتحقيق الهدف المنشود من تلك التجربة الإستثمارية الرائعة التى أفادت ومازالت الكرة المصرية والأندية وتنعكس ايجابيا على المنتخبات الوطنية وتعلو بمكانة المنافسة على لقب الدورى بين أكثر من ناد .









وأعرب مدير الكرة بنادى بيراميدز عن شكره العميق لمجلس إدارة النادي على ثقتهم فى التؤام مؤكدين أنهم سيواصلون العمل بمنتهى الإخلاص والتفانى كعادتهم فى أى مكان او ناد تولى فيه المسئولية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تلك التجربة الإستثمارية فى مجال كرة القدم .



