"جنرال إليكتريك" تخفض توزيعات الأرباح وتقسم وحدتها للكهرباء

خفضت جنرال إليكتريك الأمريكية توزيعات أرباحها الفصلية إلى سنت واحد فقط للسهم، وقالت إنها ستعيد هيكلة وحدتها للكهرباء وتقسمها إلى شركتين، في مستهل عهد رئيسها التنفيذي الجديد لاري كالب لإنعاش الشركة العملاقة التي تواجه صعوبات.





وأظهرت نتائج أعمال جنرال إليكتريك يوم الثلاثاء تكبدها خسارة قدرها 22.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام، بسبب شطب في قيمة أنشطة وحدتها جي.إي باور. وخسرت وحدة الكهرباء 631 مليون دولار في الربع الثالث.





وقال كالب في بيان النتائج المالية ”تتمثل أولوياتي في أول 100 يوم في منصبي في توجيه أنشطتنا لتحقق ربحية، بدءا من باور، وتسريع خفض الديون.





”نتحرك بسرعة لتحسين مركزنا المالي، بداية بالإجراءات التي أُعلنت اليوم. أتطلع للكشف عن تطورات تقدمنا في أوائل 2019“.





وفي المجمل، تكبدت جنرال إليكتريك خسارة قدرها 2.63 دولار للسهم مقارنة مع ربح قدره 16 سنتا قبل عام، مع تراجع إيراداتها أربعة بالمئة إلى 29.6 مليار دولار. وبلغت الأرباح المعدلة 14 سنتا للسهم انخفاضا من 21 سنتا للسهم قبل عام.





وكان المحللون توقعوا ربحا قدره 20 سنتا للسهم، وقفا لبيانات رفينيتيف.