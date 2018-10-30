أنيسة حسونة: حققت 70% من طموحي البرلماني حتى الآن

قال أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن تجربتها في العمل الخبري كانت ثرية جدًا وبدأت منذ عام 2009، وتعلمت من تواصلها مع الناس الكثير، لافتة إلى أنها اعتمدت على الصدق والشفافية في العمل الخيري وجمع التبرعات من المواطنين.





ولفتت "حسونة"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أنها تواصلت مع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق باعتباره زميل دراسي سابق، وسألته عن كيفية إدارة أموال التبرعات الخاصة بمركز مجدي يعقوب للقلب، فرد عليها، قائلا:" دي أمانة وهتتحاسبي عليها يوم القيامة، خلي بالك".



