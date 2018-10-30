اخبار يوفنتوس.. بيانيتش: هدفنا التتويج بدوري أبطال أوروبا

صرح ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس بأن فريق هدفه دوري الأبطال لكنه حذر من أنه ليس من السهل الفوز بلقب الدوري.





وحصل اليوفي على لقب الدوري الايطالي لمدة سبع سنوات على التوالي وهو حاليا بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان ونابولي.





وقال بيانيتش في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "يأخذ الدوري سنة كاملة من العمل للفوز. يعتقد الناس أنه يجب أن يكون الأمر سهلاً للغاية وأن يقدر على الفور. من الواضح أن يوفنتوس سيفوز به لكن يجب أن يعرف الناس أن الأمر ليس سهلاً. يتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والتضحية لتحقيق ذلك".





وأضاف : "نابولي قوي ويجب احترامه. أعرف مدرب إنتر ميلان جيدًا، لوسيانو سباليتي ذكي جدا. كان لديهم بعض المشاكل في البداية لكنهم يقومون الآن بشكل جيد للغاية وشاهدناها في فوز الأمس ضد لاتسيو."





وتابع : "أتوقع أن يكون هذان الطرفان هناك معنا حتى النهاية. إنه مشوار طويلة، نحن فقط في البداية وستكون معركة رائعة. نأمل أن نفوز ، لكن لا شيء يجب أن يؤخذ مع أولئك الذين يقفون خلفنا ".





واختتم بيانيتش تصريحاته قائلاً : " بينما سيطر يوفنتوس على الدوري الإيطالي في الجزء الأكبر من العقد إلا أنه لم يفز بدوري الأبطال منذ عام 1996. من الواضح أن دوري الأبطال هو أحد الأهداف الرئيسية لنا، النادي والمشجعين. يدرك الفريق إمكاناته ونرغب في الفوز بكل شيء ممكن لأنه فريق كبير ومنافس. نحن أقوياء بما يكفي لمحاولة الفوز بكل شيء من أجل الفوز".



