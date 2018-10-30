ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الدنمارك تستدعي سفيرها لدى طهران على خلفية مخطط إيرانى لشن هجمات على أراضيها

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:02 م
الدنمارك تستدعي سفيرها لدى طهران على خلفية مخطط إيرانى لشن هجمات على أراضيها
وزير خارجية الدنمارك
طباعة
الفجر السعودي
 

استدعت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، سفيرها فى طهران على خلفية محاولات مشتبه بها للمخابرات الإيرانية لشن هجوم فى الدنمارك، وأكد وزير خارجية الدنمارك أن بلاده ستضغط لفرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبى على إيران.

                        

وإتهمت الدنمارك الثلاثاء طهران بالتحضير لـ"اعتداء" على ثلاثة إيرانيين يقيمون فى البلد الاسكندينافي، وذلك ردا على اعتداء دام شهدته إيران نهاية سبتمبر.

 

وقال رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش اندرسن فى مؤتمر صحفى "إنها عملية استخباراتية ايرانية هدفت فى نظرنا الى التحضير لاعتداء فى الدنمارك" على ثلاثة ايرانيين يشتبه بانتمائهم الى حركة "النضال العربى لتحرير الاحواز".

 

واعتقل نروجى من اصل ايرانى فى 21 أكتوبر فى السويد، وفق الاستخبارات السويدية، وتم توقيفه بعد الاشتباه بانه أعد الهجوم وتجسس لحساب ايران.

 

ونهاية سبتمبر، اتهمت ايران الدنمارك وهولندا وبريطانيا "باستضافة عدد من افراد المجموعة الارهابية" التى تحملها طهران مسؤولية اعتداء الأهواز.

المزيد عن: وزير خارجية الدنمارك ايران الدنمارك استدعاء السفير الايراني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
0
x
21:45
1
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 10:40:00 PM