الدنمارك تستدعي سفيرها لدى طهران على خلفية مخطط إيرانى لشن هجمات على أراضيها

استدعت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، سفيرها فى طهران على خلفية محاولات مشتبه بها للمخابرات الإيرانية لشن هجوم فى الدنمارك، وأكد وزير خارجية الدنمارك أن بلاده ستضغط لفرض عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبى على إيران.

وإتهمت الدنمارك الثلاثاء طهران بالتحضير لـ"اعتداء" على ثلاثة إيرانيين يقيمون فى البلد الاسكندينافي، وذلك ردا على اعتداء دام شهدته إيران نهاية سبتمبر.

وقال رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش اندرسن فى مؤتمر صحفى "إنها عملية استخباراتية ايرانية هدفت فى نظرنا الى التحضير لاعتداء فى الدنمارك" على ثلاثة ايرانيين يشتبه بانتمائهم الى حركة "النضال العربى لتحرير الاحواز".

واعتقل نروجى من اصل ايرانى فى 21 أكتوبر فى السويد، وفق الاستخبارات السويدية، وتم توقيفه بعد الاشتباه بانه أعد الهجوم وتجسس لحساب ايران.

ونهاية سبتمبر، اتهمت ايران الدنمارك وهولندا وبريطانيا "باستضافة عدد من افراد المجموعة الارهابية" التى تحملها طهران مسؤولية اعتداء الأهواز.