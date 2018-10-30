مباشر- السعودية| أمانة الطائف تحرر 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

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أزالت بلدية جنوب الطائف الفرعية، بأمانة الطائف، تعديات غير نظامية على أراض بمساحة فاقت 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية.

وتمثلت أشكال التعديات في إقامة أسوار من البلوك وغرف من الصفيح، وأشكال مختلفة من إشغالات الأراضي بهدف الاستيلاء عليها، فيما استعانت أمانة الطائف بالمعدات الثقيلة وسوت جميع التعديات بالأرض، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات الصلة في جميع أنحاء المملكة في حماية الأراضي الحكومية من التعديات أو الاستيلاء عليها بالطرق غير النظامية.

المصدر:- صحيفة مباشر