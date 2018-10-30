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مباشر- السعودية| الدفاع المدني يحذر من سيول جارفة قادمة من عدة أودية بتربة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:03 م
مباشر- السعودية| الدفاع المدني يحذر من سيول جارفة قادمة من عدة أودية بتربة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

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حذر الدفاع المدني بمحافظة الخرمة من سيول منقولة قادمة من وادي تربة ووادي كرا بتربة ووادي البحرة والسلسان بالغريف مساء اليوم الثلاثاء.

 

ويذكر أن الأمطار تتسبب في زيادة منسوب المياه وسرعتها بوادي الخرمة هذا المساء.

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد.

 

المصدر:- صحيفة مباشر

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