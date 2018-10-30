أخبار ريال مدريد - ريفالدو: كونتي اختيار جيد للريال .. ولا اتوقع تكرار نجاحات زيدان





أكد اللاعب البرازيلي السابق ‏ريفالدو، إن سيبقى سولاري لمباراة واحدة أو مباراتين فقط لحين وصول ريال مدريد لاتفاق مع مدرب جديد.





وقال ريفالدو في تصريحات صحفية : "سولاري الآن خيار جيد لأنه يعرف النادي واللاعبين، ولكن على أي حال لا أعتقد أنه سيبقى لفترة طويلة لأنه غير جاهز".





وواصل : "‏بالرغم من وجوده في نفس ظروف زيدان عندما بدأ التدريب في ريال مدريد، ولكن لا أتوقع تكرار نجاح زيدان من جديد، مع كل الاحترام لـ سولاري، ويبدو أنه لا يملك الشروط في الوقت الحالي ليصبح مدربا لريال مدريد".





وأكمل : "‏كونتي مدرب ذو خبرة يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لريال مدريد، والآن قد يكون الافضل جلب مدرب يفرض الانضباط، لأن اللاعبين ربما تراخوا أكثر من اللازم بعد مواسم النجاح الأخيرة".





وتابع : "‏يمكننا أن نستنتج أن لوبيتيجي كان مخطئا عندما قرر التوقيع مع ريال مدريد، وتاركا المنتخب الإسباني، ونتيجة لذلك وبعد أربعة أشهر أصبح عاطلا عن العمل".



