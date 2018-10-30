أخبار يوفتوس - نجم هجوم بايرن ميونيخ على رادار يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن نجم الوسط الهجومي لفريق بايرن ميونيخ الألماني، الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، يقترب من الرحيل عن صفوف البافاري.









ووفقًا لما أوضحته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن لاعب بايرن ميونخ، خاميس رودريجيز، يقترب من الإنضمام لفريق يوفنتوس الإيطالي، بعد رغبة إدارة "السيدة العجوز" في ضم اللاعب.









وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن البيانكونيري، يرغب في ضم خاميس ليكون برفقة زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لزيادة فعالية الهجوم في الموسم المقبل.



