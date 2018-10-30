فلاش باك.. كل ما تريد معرفته عن الدورة الأولى لمنتدى شباب العالم

على مدار ستة أيام متتالية، بدأت فعاليات المنتدى الأول للشباب في العام الرابع من نوفمبر الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتفعيل منصة الحوار المباشر بين شباب العالم، وخلق لغة حوار مُختلفة لنقل رسالة سلام ومحبة من أرض مصر إلى الجميع.





وفي الرابع من نوفمبر 2017، افتتح الرئيس السيسي، السبت الماضي، أولى أعمال منتدى شباب العالم، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، وسط حضور عدد من رؤساء وملوك وأمراء دول وقيادات دولية بارزة، ونحو 3 آلاف شاب من 113 دولة بجنسيات متنوعة ممن لهم إسهامات دولية بارزة في مجالات عدة.





5 محاور أساسية

وشملت جلسات المنتدى، 5 محاور أساسية، هم محور قضايا شبابية عالمية، ومحور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ومحور الحضارات والثقافات، ومحور صناعة قادة المستقبل، ومحور مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين، والهجرة غير المنتظمة.





جلسة افتتاحية

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم قصير بعنوان "عنوان المراسلات"، وناقش الفيلم القصير الذي عرض بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعضًا من قصص النجاح لعدد من شباب العالم، وأعده الشاب ياسين الزغبي.





دقيقة حداد

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى شباب العالم، مطالبًا حضور منتدى شباب العالم بالوقوف دقيقة حداد على كل الضحايا في العالم، مؤكدًا أن شباب مصر خاضوا حربًا ضد الإرهاب، والحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة أي تحديات.





جلسات متعددة

وشملت فعاليات اليوم الثاني لجلسات منتدى شباب العالم الذي أقيم تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، جلسات عديدة كان أبرزها: حول تحديات وقضايا تواجه شباب العالم - سبل المواجهة لصناعة المستقبل، استكمال تحديات وقضايا تواجه شباب العالم - سبل المواجهة لصناعة المستقبل، ريادة الأعمال والابتكار مستقبل العالم يصنعه الشباب بالقاعة الرئيسية.





وناقش المنتدى، في يومه الثالث، موضوعات مواجهة القضايا التي تواجه الشباب لصناعة المستقبل وريادة الابتكار والأعمال الخاصة بالشباب، إلى جانب استعراض تجارب للشباب في ريادة الأعمال، واستكمال تجربة مصر لاستضافة اللاجئين.





وشمل برنامج اليوم الرابع للمنتدى جلسات أبرزها: دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقاعة، مستقبل تغير المناخ في العالم بالقاعة الرئيسية، تأثير التكنولوجيا على التعليم بالقاعة الرئيسية، دور المرأة في دوائر صناعة القرار بقاعة البحر الأحمر.

وانعقدت في اليوم الخامس والآخير، الجلسة الختامية من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، تحت عنوان "نموذج محاكاة الأمم المتحدة".





يذكر أن الرئيس السيسي دعى في إبريل الماضي، فى ختام المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمدينة الاسماعيلية، مشاركته للشباب المصري فى دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي يقام بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.



