هيثم طوالة: رصدنا حركة تسابق المواطنين على شوادر "مستقبل وطن"

رصد أعضاء جبهة "شباب الصحفيين"، حركة تسابق المواطنين على الشوادر التي أقامها حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد في مناطق متفرقة بالقاهرة وعدد من المحافظات؛ لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة وفي مقدمتها البطاطس والطماطم؛ لمواجهة جشع التجار ضمن مبادرة "معاك في المرة قبل الحلوة لمكافحة الغلاء".





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: إن هذه المبادرة الجيدة الوطنية تأتي تزامنا مع تحركات الحكومة لمواجهة حالة الارتفاع الجنوني في سعر البطاطس الذي وصل إلى 15 جنيها، حيث يباع سعر الكيلو بخمسة جنيهات فقط في هذه الشوادر والتي تأتي في إطار حملة "كلنا واحد" مما سيجبر التجار على النزول بالسعر".





وأضاف طوالة إننا رصدنا شوادر منطقة الخليفة وروض الفرج والمعصرة ودار السلام وحدائق القبة ومنشأة ناصر بالإضافة إلى عدد من المحافظات منها شبين الكوم بالمنوفية وشادر كبير في ميدان التحرير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يتوافر عشرات الأطنان يوميا وهناك إقبال كبير من المواطنين لجودتها ورخص سعرها وذلك بهدف المشاركة المجتمعية وتكثيف التواصل مع رجل الشارع البسيط.





وأوضح طوالة إن جموع المواطنين وجهوا التحية الممزوجة بالوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد إلى قيادات الحزب الأبطال علاء عابد وعبد الهادي القصبي وحسام الخولي ومحمد منظور تحت قيادة النائب أشرف رشاد حيث كونوا خلية عمل شارك فيها أمناء الحزب في المحافظات والمدن من أجل توجيه ضربة قوية لمعدومي الضمير من التجار الذين يصنعوا الأزمات، حيث نجد لأول مرة في تاريخ مصر أن حزب يساهم ويشارك بقوة في حل الأزمات وخاصة السلع الغذائية.





وأشار رئيس الجبهة إلى إن حزب مستقبل وطن يسير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل المخلص الصادق لخدمة مصر والمصريين من الإسكندرية إلى أسوان.



