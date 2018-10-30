عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الترجي بنهائي إفريقيا

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق الترجي يوم الجمعة المقبل، الموافق 2 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

مفاجآت في تشكيلة الأهلي والترجي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا:

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد سليمان – وليد أزارو - إسلام محارب.

تشكيل الترجي :

حراسة المرمى: رامي الجريدي

الدفاع: سامح الدربالي – شمس الدين الزوادي – محمد علي اليعقوبي – أيمن بن محمد.

الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي - جيلان الشعلاني.

الهجوم: أنيس بدري – يوسف البلايلي – طه الخنيسي.







موعد مباراة الأهلي والترجي:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل 2/11/2018 بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي:

تنقل المباراة مجانا على القناتين الثانية والنيل للرياضة المصريتين “أرضيًّا” وستكون المبارة على المشفرة وسيتم بث اللقاء على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت التي لديها الحقوق الحصرية لإذاعة كافة مواجهات البطولة الأفريقية، وسيتولى التعليق على المباراة معلق مصري وآخر تونسي سيتم تحديدهم قبل ساعات من إنطلاق النهائي المرتقب.