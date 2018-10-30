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خالد أبوبكر يوجه طلبًا إلى المتحدث العسكري بشأن الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:39 م
خالد أبوبكر يوجه طلبًا إلى المتحدث العسكري بشأن الهجرة غير الشرعية
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن المستشارة الألمانية ميركل أشادت بالجهود المصرية في الحد من الهجرة غير الشرعية من الحدود المصرية إلى أوروبا.

ووجه "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، رسالة إلى المتحدث العسكري مطالبًا إياه بإعداد فيلم تسجيلي باللغة الإنجليزية عن جهود القوات البحرية وغفر السواحل في منع الهجرة غير الشرعية من الحدود المصرية.

وأشار إلى أن هذا الفيلم التسجيلي يعرض في السفارات المصرية، ويذاع على القنوات المصرية.
المزيد عن: هجره غير شرعيه المستشاره الالمانيه التوك شو أخبار مصر
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