خالد أبوبكر يوجه طلبًا إلى المتحدث العسكري بشأن الهجرة غير الشرعية

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن المستشارة الألمانية ميركل أشادت بالجهود المصرية في الحد من الهجرة غير الشرعية من الحدود المصرية إلى أوروبا.





ووجه "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، رسالة إلى المتحدث العسكري مطالبًا إياه بإعداد فيلم تسجيلي باللغة الإنجليزية عن جهود القوات البحرية وغفر السواحل في منع الهجرة غير الشرعية من الحدود المصرية.



