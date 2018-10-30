الاتحاد الآسيوي ينذر بفرض عقوبات على أعضاء اتحاد جنوب غرب آسيا
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:26 مالفجر الرياضي
أعلنت دول اتحاد جنوب آسيا المكونة من (بنجلادش، الهند، نيبال، بوتان، المالديف، سريلانكا، باكستان.) بصورة رسمية، عن انسحابها من اتحاد جنوب غرب آسيا الذي يرأسه السعودي عادل عزت.
وعلى ذلك فقد هدد رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن خليفة بعض أعضاء [اتحاد جنوب غرب آسيا] الذي يرأسه عادل عزت، بفرض عقوبات عليهم اذا استمرت عضويتهم في الاتحاد!
الجدير بالذكر أنه بعد انسحاب 7 دول من اتحاد جنوب غرب آسيا، الدول المتبقية هي: السعودية، الامارات، البحرين، الكويت ، اليمن، عمان ، العراق.