الناتو يتهم روسيا بانتهاك معاهدة القوى النووية

اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، روسيا بانتهاك معاهدة

القوى النووية، معتبرا أن نشر روسيا للصواريخ ذات القدرة النووية في أوروبا يهدد المعاهدة التي تستهدف

الحد من الأسلحة والتي ساعدت على إنهاء الحرب الباردة.

وقال ستولتنبرج - في مؤتمر صحفي بالنرويج، نقلته صحيفة (ذا موسكو تايمز) الروسية، إن المشكلة

تكمن في نشر صواريخ روسية جديدة في أوروبا، فلا توجد صواريخ أمريكية جديدة في أوروبا ولكن هناك

الكثير من الصواريخ الروسية القادرة على حمل رؤوس حرب نووية، وهو ما يهدد معاهدة القوى النووية

متوسطة المدى بين واشنطن وموسكو، داعيا روسيا إلى ضمان التزامها بشكل كامل بالمعاهدة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن - في 20 أكتوبر الجاري - أن واشنطن تخطط للانسحاب

من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا عام 1987، وذلك في ظل

ما يرى أنه انتهاك من الجانب الروسي للاتفاقية.