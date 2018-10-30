لويس هورتادو يكتُب: ريال مدريد يستحق كل شيء





نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، والمعروف عن انتمائها لنادي ريال مدريد مقال كتبه الصحفي المعروف خوسيه لويس هورتادو، عن ما يحتاجه الريال في الفترة المقبلة، حتي يعود لمستواه مرة أخري.





ويستعرض لكم " الفجر الرياضي " هذا المقال عن صحيفة الماركا الإسبانية، والذي حمل عنوان ( مدرب ؟ مدريد يستحق كل شيء).





- ‏مدربٌ من مدرسة كرويف، بلمسته وكلمة السر الخاصة به، أو مدربٌ مع ختم مورينيو، الذي يدعو جنوده للهجوم في الهجمات المرتدة، ومدربٌ معجبٌ بجوارديولا، الذي يمشّط العشب مع كل تمريرة، أو مدرب من طائفة كلوب، الذي يأمر بسحق العشب من أجل استعادة الكرة.





- ‏مدربٌ يدافع عن تشكيلة 4/3/3 التي تجعله سعيدا كما لو كان في الملاذ الآمن مع مصلحة الضرائب، ومديرٌ فني متشبثٌ بخطة 4/4/2 مع خط وسط يحمي الفريق، أو مدرب يعتبر خطة 3/5/2 أمرا مسلما لا نقاش فيه، مع 3 قلوب دفاع لا يحتاجون حتى لارتداء واقي الساقين.





- ‏مدرب يعيش في فالديبيباس يفرض قانونا لسلوك اللاعبين، يهتم بتغذيتهم ويحظر أي رحلات غير ضرورية، أو مدرب متفهم ذو يد ناعمة (مسالم)، لا ينشئ أي نظام داخلي، يتقرب من اللاعبين ويعتبرهم أصدقاء وفي نفس الوقت لا يهتم بالتركيز على الفريق.





- ‏مدربٌ إسباني يسيطر على متاهات الليجا، يعلم جميع الأسماء بما في ذلك أسماء الحكام، أو مدربٌ أجنبي، لا يهم ما إذا كان إيطاليًا، برازيليًا أو ألمانيًا، ربما لا يعلم حتى من هو إيميليو بوتراجينيو.





- ‏مدرب لديه خبرة سابقة في البيت الأبيض، ويعلم تماما كيف يُدار البرنابيو، وشاهد فيديوهات قديمة لكماتشو وبينيتو وهم يضعون ضمادات رأس لإيقاف النزيف، أو مدرب من خارج الكيان، يأتي بمظهر نظيفٍ خالٍ من الشوائب ويحتاج لاستخدام الGPS للوصول إلى لاكاستيانا (فندق في مدريد).





- ‏زي رياضي أو ربطة عنق لا يهم مدرب يملك سجلا فخما، مع العديد من الأبطال في غرفة تغيير الملابس، أو مدرب لم يربح شيئا مهما ذو قيمة، يبدو جائعا لمجلس الإدارة، ولم يسبق له تدريب فريق من فرق النخبة.





- ‏مدرب يجيد كتابة الخطابات الجميلة، يعلم جيدا كيفية التحدث لوسائل الإعلام ويظهر بشكلٍ أنيق.

أو مدرب من مدربي الصف الثاني، لا يخلع بدلته الرياضية إلا بعد أن يُطلب منه ذلك، ولم يكتب أعمدة في الصحف ولم يظهر كمعلق في التلفاز.





- ‏مدرب شاب لديه حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، ويستخدم آخر صيحات الهواتف الذكية والذي يقضي إجازته الصيفية في فورمنتيرا مع بعض المشاهير، أو مدرب مخضرم، رجل مهذب لديه أحفاد ويجب مناداته بسيدي، ويحتفل مع عائلته بالبلدة في موسم الأعياد.





- ‏مدربٌ يقبل بعقدٍ مدته 6 أشهر ويرضى بما تمنحه له الادارة من تعاقدات دون مشاكل، ومدربٌ يطلب عقدا لمدة عامين، مع فرض أوامره في غرفة تغيير الملابس، والسيطرة التامة على سوق المغادرين أو اللاعبين الجدد.





- ‏موسيقى الروك أو البوب، سامسونق أو أبل، نتفليكس أو HBO، لينون أو مكارتني، ليبرون أو كاري، اللحم أو السمك، هاميلتون أو ألونسو، أسطوانة مدمجة أو CD، ميسي أو مارادونا، كلهم رائعون، فلماذا الاختيار؟.





- ‏مدريد لا يهتم بذلك، إذا لم تملك خطة، فابحث عن أخرى، مدريد يريد مدربا، يستطيع الفوز، هذا هو النموذج الذي يسير عليه النادي، والآن ذلك النموذج هو سولاري.



