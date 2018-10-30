كروس: رحيل لوبيتيجي أكبر هزيمة للاعبين.. أنه مدرب عظيم





علق الألماني الدولي توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، على إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق الأول عقب الهزيمة بخماسية من برشلونة في الليجا.





وكتب توني، كروس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكبر هزيمة للاعبين هي عندما يكون على المدرب أن يرحل، خصوصًا في هذه الحالة لأنه مدرب عظيم وشخص عظيم، شكراً جولين!".





وكان نادي ريال مدريد قد أعلن إقالة جولين لوبيتيجي على خلفية النتائج السلبية له خلال الفترة الماضية، وتعيين سانتياجو سولاري بدلًا منه بشكل مؤقت.



