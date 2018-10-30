أحد أفراد الجالية المصرية ببرلين: "السيسي محبوب جدا في ألمانيا"

قال عاطف تمام، أحد أفراد الجالية المصرية بألمانيا، إن الشعب الألماني مرحب جدًا بزيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا، لافتًا إلى أن الرئيس محبوب في ألمانيا.





وأشار "تمام"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدول الأوروبية تنظر إلى مصر على أنها العمود الفقري في مواجهة الهجرة الغير شرعية، لافتًا إلى أن مصر تؤمن أوروبا من مخاطر الهجرة غير الشرعية.



