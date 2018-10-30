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"مستقبل وطن" ينظم 4 منافذ لبيع البطاطس بأسعار مخفضة بالقاهرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:53 م
مستقبل وطن ينظم 4 منافذ لبيع البطاطس بأسعار مخفضة بالقاهرة
صورة أرشيفية
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الفجر
 
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، عدد 4 منافذ لبيع البطاطس بأسعار مخفضة بمناطق "الخليفة، السلام، منشية ناصر، حدائق القبة، دار السلام.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
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