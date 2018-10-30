"مستقبل وطن" يدشن ملتقى للاستشارات القانونية بالمجان في بنها

دشن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، الملتقى القانوني الأسبوعي بمقر الحزب بمدينة بنها، تضمن إقامة ملتقى يوم الاثنين من كل أسبوع لتقديم الاستشارات القانونية بصورة مجانية للمواطنين من قبل بعض المحامين المشهود لهم بالكفاءة.



يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.