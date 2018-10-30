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جنش يغيب عن مران الزمالك.. تعرف على السبب

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:47 م
جنش يغيب عن مران الزمالك.. تعرف على السبب
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رامي بشاي
 

غاب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مران الابيض المقام حاليا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.


وحصل اللاعب على إذن بالحصول على راحة من تدريبات اليوم، بسبب شعوره بالألم إثر الكدمة التي تعرض لها في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ببطولة كأس مصر.


وخضع الثنائي عماد السيد وعمر صلاح لبعض التدريبات القوية، تحت قيادة مدرب حراس المرمى في الفريق.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

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