جنش يغيب عن مران الزمالك.. تعرف على السبب

غاب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مران الابيض المقام حاليا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وحصل اللاعب على إذن بالحصول على راحة من تدريبات اليوم، بسبب شعوره بالألم إثر الكدمة التي تعرض لها في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ببطولة كأس مصر.





وخضع الثنائي عماد السيد وعمر صلاح لبعض التدريبات القوية، تحت قيادة مدرب حراس المرمى في الفريق.



