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مُدرس يتهم طالب بسبه وضربه بسبب طابور الصباح بالبحيرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:47 م
مُدرس يتهم طالب بسبه وضربه بسبب طابور الصباح بالبحيرة
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إسلام أمين
 
اتهم مُدرس بمدرسة كوم حمادة الثانوية التجارية بالبحيرة، طالب بالمدرسة بالتعدي عليه بالسب والضرب بسبب تعنيفه لعدم التزامه بالطابور الصباحي.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة من المدعو "ياسر ع.إ" 48 عاما - مُدرس بالمدرسة الثانوية التجارية بنين بكوم حمادة بقيام الطالب "أحمد ع.إ" 18 عاما - بالصف الثالث بالمدرسة ومقيم بقرية دمتيوه، بالتعدي عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات بسبب قيامه بتعنيف الطالب المذكور لعدم التزامه بالطابور الصباحي بالمدرسة.

بسؤال الطالب المذكور، أنكر ما نسب إليه، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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