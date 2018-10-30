الفلبين تصدر بيانا بشأن "هالوين الرياض"

أصدرت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الثلاثاء، بيانا بعد ضبط 17 فلبينية شاركن في حفل الثمامة، المعروف إعلاميا بـ"هالوين الرياض".

وطالبت "الخارجية" الفلبينية مواطنيها في السعودية، بضرورة احترام قوانين وتقاليد المملكة المضيفة لهم، عقب توقيف السلطات الأمنية في العاصمة السعودية بالرياض، يوم الجمعة ، عددا من المشاركين في حفل مخالف بينهم 17 من الجنسية الفلبينية، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وقالت "الخارجية" الفلبينية، في البيان، إنه تم توقيف 17 سيدة فلبينية ضمن المشاركين في التجمع المخالف، مشيرة إلى أنه تمت زيارتهن، وأن السفارة بالرياض تتابع قضيتهن بالتعاون مع السلطات السعودية.

وأوقفت شرطة العاصمة السعودية الرياض منظمي حفل الأقنعة والأزياء الغريبة "الهالوين".

وذكرت صحيفة "الأنباء" السعودية على موقعها الإلكتروني أن شرطة الرياض تلقت بلاغات عن ضجيج، في ساعات متأخرة من ليلة يوم السبت 27 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت منظمي حفل تمت إقامته مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص رسمي، إلى جانب إزعاج السكان، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات.

ويعرف "الهالوين" بأنه عيد جميع القديسين أو عيد الفزع، حيث يرتدي الحاضرون ألبسة وأقنعة مخيفة، ويقوم المشاركون في الحفل بالرقص والصراخ، كما تصدح موسيقى صاخبة في المكان.



