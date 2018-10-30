كلاكيت 14 مرة.. المالية تثبّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيت سـعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية، 16 جنيهًا بداية من أول نوفمبر 2018 ولمدة شهر حتى 30-11- 2018.



وأشار وزير المالية، إلى أن سعـر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.



يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول أكتوبر 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا حتى 31-10-2018.