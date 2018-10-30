كلاكيت 14 مرة.. المالية تثبّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:35 مأحمد الشيخ
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيت سـعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية، 16 جنيهًا بداية من أول نوفمبر 2018 ولمدة شهر حتى 30-11- 2018.
وأشار وزير المالية، إلى أن سعـر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول أكتوبر 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا حتى 31-10-2018.
وأشار وزير المالية، إلى أن سعـر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول أكتوبر 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا حتى 31-10-2018.