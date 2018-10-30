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كلاكيت 14 مرة.. المالية تثبّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:35 م
كلاكيت 14 مرة.. المالية تثبّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه
وزارة المالية- أرشيفية
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أحمد الشيخ
 
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيت سـعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية، 16 جنيهًا بداية من أول نوفمبر 2018 ولمدة شهر حتى 30-11- 2018.

وأشار وزير المالية، إلى أن سعـر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.

يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول أكتوبر 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا حتى 31-10-2018.
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