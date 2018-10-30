"سيفيرز": تحسين العلاقات بين مسقط وتل أبيب "خطوة منطقية"

قال السفير الأمريكي لدى سلطنة عمان، مارك سيفيرز، إن تحسين العلاقات بين سلطنة عمان وإسرائيل هو خطوة منطقية مرتبطة بالزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للدولة الخليجية.

وقال سيفيرز في كلمة أمام مؤتمر مستقبل الاقتصاد في الشرق الأوسط، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء: "بالطبع، في رأينا إن العلاقات المباشرة بين الدول العربية وإسرائيل هي خطوة إيجابية ومنطقية".

ووفقا للسفير الأمريكي فإن ممثلي وزارة خارجية سلطنة عمان أشاروا خلال الحديث إلى أن إسرائيل تعد جزءا من المنطقة ولا يجب إنكار هذه الحقيقة.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد ذكرت في وقت سابق أن بنيامين نتنياهو قام بزيارة غير معلنة لسلطنة عمان، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

كما ذكرت وسائل الإعلام بأن الزيارة، التي تعد الأولى منذ 22 عاما، جاءت بناء على دعوة من الجانب العماني وتضمنت مباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والسلطان قابوس، جرى خلالها بحث عملية السلام وقضايا المنطقة.