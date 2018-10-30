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رئيس هيئة الرقابة الادارية: إعداد المسودة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد "٢٠١٨-٢٠٢٢"

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:24 م
رئيس هيئة الرقابة الادارية: إعداد المسودة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد ٢٠١٨-٢٠٢٢
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هبة عبد الحفيظ
 

ترأس اللواء أ.ح شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك لإعداد المسودة النهائية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٨/ ٢٠٢٢ تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية استعدادًا لإطلاقها خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يعقد بتاريخ  ٩ / ١٢ من كل عام.

ودارت فعاليات الاجتماع حول أبرز الممارسات الناجحة والتحديات التي ظهرت من خلال تطبيق مراحل تنفيذ الاستراتيجية السابقة ٢٠١٤ / ٢٠١٨ لتلافيها خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وكذا وضع أهداف استراتيجية تحقق الوقاية من الفساد وتتفق مع خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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