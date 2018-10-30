رئيس هيئة الرقابة الادارية: إعداد المسودة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد "٢٠١٨-٢٠٢٢"
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:24 مهبة عبد الحفيظ
ترأس اللواء أ.ح شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة
الإدارية، اجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك لإعداد
المسودة النهائية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٨/ ٢٠٢٢ تمهيدًا للعرض على
رئيس الجمهورية استعدادًا لإطلاقها خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يعقد بتاريخ ٩ / ١٢ من كل عام.
ودارت فعاليات الاجتماع حول أبرز الممارسات الناجحة
والتحديات التي ظهرت من خلال تطبيق مراحل تنفيذ الاستراتيجية السابقة ٢٠١٤ / ٢٠١٨ لتلافيها
خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وكذا وضع أهداف استراتيجية تحقق الوقاية من الفساد
وتتفق مع خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
المزيد عن: هيئة الرقابة الإدارية مكافحة الفساد