رئيس هيئة الرقابة الادارية: إعداد المسودة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد "٢٠١٨-٢٠٢٢"

ترأس اللواء أ.ح شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك لإعداد المسودة النهائية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٨/ ٢٠٢٢ تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية استعدادًا لإطلاقها خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يعقد بتاريخ ٩ / ١٢ من كل عام.

ودارت فعاليات الاجتماع حول أبرز الممارسات الناجحة والتحديات التي ظهرت من خلال تطبيق مراحل تنفيذ الاستراتيجية السابقة ٢٠١٤ / ٢٠١٨ لتلافيها خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وكذا وضع أهداف استراتيجية تحقق الوقاية من الفساد وتتفق مع خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.