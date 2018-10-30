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تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بكفرالشيخ

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:22 م
تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بكفرالشيخ
صورة أرشيفية
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نفذت مديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية للأمن، حملة مكبرة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ودفعت مديرية الأمن بقوات للمشاركة في حملة الإزالة في عددا من المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك لتأكيد قدرة الدولة على التصدي لأي محاولات للخروج عن الشرعية والقانون.

وتم التنسيق المسبق بين الأجهزة الحكومية المعنية بتجهيز المعدات اللازمة، طبقا للبرنامج الزمني لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من تلك الجهات بمشاركة القوات المناسبة من الضباط والأفراد تحت الإشراف الميداني لقيادات المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرار متنوع على أملاك الدولة.
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