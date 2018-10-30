الجيش اليمني يضبط شحنة أسلحة لـ"أنصار الله" بصنعاء
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:12 موكالات
أعلن الجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء.
نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" اليوم الثلاثاء، عن قائد فرع الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العميد ناجي منيف قوله: "إحدى النقاط التابعة لقوات الشرطة العسكرية على طريق (مأرب — صنعاء) تمكنت من ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء".
وأوضح العميد منيف: "الشحنة تحتوي على صواريخ حرارية، وقذائف (آر بي جي) وأسلحة الكلاشنكوف بالإضافة إلى معدلات وكميات كبيرة من الذخائر بمختلف أنواعها".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول مصدر تلك الأسلحة.
وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.