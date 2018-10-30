الجيش اليمني يضبط شحنة أسلحة لـ"أنصار الله" بصنعاء

نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" اليوم الثلاثاء، عن قائد فرع الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العميد ناجي منيف قوله: "إحدى النقاط التابعة لقوات الشرطة العسكرية على طريق (مأرب — صنعاء) تمكنت من ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء".



