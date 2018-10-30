ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. أحمد شوبير يكتسح ويفوز بانتخابات الجبلاية التكميلية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:49 م
عاجل.. أحمد شوبير يكتسح ويفوز بانتخابات الجبلاية التكميلية
أحمد شوبير
طباعة
الفجر الرياضي
 
فاز الإعلامي أحمد شوبير ودينا الرفاعى بالمقعدين الشاغرين في مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التكميلية التي جرت اليوم.


وحصد أحمد شوبير 146 صوتًا مقابل 60 لمنافسه لعاصم مرشد بينما حصدت دينا الرفاعى 117 صوتا لتحسم مقعد المرأ على حساب شيماء منصور التي حصلت على 90 صوتًا.
 
 
ووافقت الجمعية العمومية للجبلاية على تجديد الثقة فى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي.

المزيد عن: شوبير انتخابات الجبلاية انتخابات اتحاد الكرة اخبار الرياضة اليوم احمد شوبير في الانتخابات احمد شوبير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 4:40:02 PM