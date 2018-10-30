عاجل.. أحمد شوبير يكتسح ويفوز بانتخابات الجبلاية التكميلية

فاز الإعلامي أحمد شوبير ودينا الرفاعى بالمقعدين الشاغرين في مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التكميلية التي جرت اليوم.









وحصد أحمد شوبير 146 صوتًا مقابل 60 لمنافسه لعاصم مرشد بينما حصدت دينا الرفاعى 117 صوتا لتحسم مقعد المرأ على حساب شيماء منصور التي حصلت على 90 صوتًا.

ووافقت الجمعية العمومية للجبلاية على تجديد الثقة فى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي.



