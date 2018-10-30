بعد غياب 10 سنوات.. فادي بطل يعود للغناء بـ"يا مدلع" (صور)

قرر النجم السوري فادي بطل، تصوير أحدث كليباته "يا مدلع"، الذي عود به بعد فترة غياب كبيرة، في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتعاون مع المخرج طارق صدوما.





وبحسب بيان له، فقد اختار "فادي" تغيير لوكيشن التصوير، حيث كان من المقرر تصويره في ألمانيا، ليصبح التصوير في مدينة بيروت التي تلائم طبيعة الأغنية بشكل أفضل.





ويطالب "بطل" في أغنيته المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة بسر سعادة الرجل وهو دلعه للمرأة التي بحياته، سواء كانت حبيبته زوجته، أو شقيقته.





وقال "فادي" في البيان: "الراجل بس يدلع الست بيعيش بسعادة، لأنها تشعر بتقدير منه، وأريد بأغنيتي الجديدة أن أقول أن كل نساء العالم يستحقن الدلع فالحياة من دونهن بلا طعم".





أغنية "يا مدلع" من كلمات محمد قاسم، ألحان عامر أنور ، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ويعود بها فادي للساحة الغنائية بعد فترة غياب دامت عشر سنوات، تخللها طرح أغنيتين على طريقة السينجل هي:" وينك وينك"، و" علاوي" بالتعاون مع شركة "مزيكا" لصاحبها محسن جابر.



