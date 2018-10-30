السيسي: لابد من تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ألمانيا تسعى لتنمية القارة الأفريقية بالتعاون مع الدول الأفريقية.

وأشار "السيسي"، خلال القمة "المصرية الألمانية" مع المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تدعم بالتعاون مع جميع الشركاء التسوية السياسية في ليبيا، مضيفًا أنه يجب تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة كاملة للتوصل لحل لهذه الأزمة.