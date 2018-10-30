مكتب نقيب زراعيين سوهاج يتحول لـ"صالون حلاقة"

كافتريا النقابة تحولت إلى قاعة أفراح.





المبنى الإداري تحول لمخزن مشروبات غازية.





رُغم الجهود التي تبذل حالياً لتطوير مؤسسات الدولة من قبل الحكومة، إلا أن هناك بعض المسئولين مُصرين على هدم هذه المنظومة، وإظهار صورة الدولة أمام المواطنين، بمظهر سيء، بسبب عدم مراعاتهم لمهام وظائفهم وإهمالها, بل ووصل الأمر إلى عدم تواجد موظف بمكتبه لمدة عام ونصف تقريبًا.





في مركز طهطا، بمحافظة سوهاج، وفي أثناء مرور أحد أعضاء مجلس نقابة الزراعيين، أمام مقر النقابة هناك، وجده تحول لقاعة أفراح، والذي توجه بدوره للمقر الرئيسي بسوهاج، وبعد البحث تبين أنه تم عمل مزاد علني لكافتيريا النقابة بـ7 آلاف جنيه شهريًا، والمستأجر حولهًا إلى قاعة أفراح، بالإضافة لاستقطاعة جزء آخر من الحديقة الخاصة بمبنى النقابة.





وبعدها توجه عضو مجلس النقابة إلى هناك, فوجد قاعة أفراح تحت اسم "ألف ليلة وليلة" ومجهزة لـ700 فرد، بالإضافة إلى اقتحام المستأجر للمبنى الإداري الخاص بالنقابة، وتحويل جزء كبير منه لمخزن للمشروبات الغازية، وحول المكتب الخاص للنقيب إلى صالون حلاقة.





وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس نقابة الزراعيين -رفض ذكر اسمه- إن المستأجر خالف بنود العقد بتحويل نشاط العين المؤجرة, بالإضافة لاستقطاعه جزء من المبنى الخاص للنقابة دون وجه حق.

ولفت إلى أنه وضع نفسه تحت طائلة القانون بسبب اقتحامه للمبنى الإداري، وتحويله لمخزن وصالون حلاقة، موجهاً اللوم لمجلس أعضاء النقابة بسوهاج, مناشداً المسؤولين سرعة التحقيق فى الواقعة, واتخاذ أقصى العقوبات على المستأجر.



