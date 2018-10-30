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أردوغان: بدأنا التحرك ضد المنظمة الإرهابية شرقي الفرات بسوريا ‌‌‎

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:41 م
أردوغان: بدأنا التحرك ضد المنظمة الإرهابية شرقي الفرات بسوريا ‌‌‎
أردوغان
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وكالات
 

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على أن بلاه عازمة على القضاء على المقاتلين الأكراد، شرقي نهر الفرات.

 

وقال إردوغان في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، "استكملنا خططنا وتحضيراتنا للقضاء على التنظيم الإرهابي في شرق الفرات"، لافتا إلى أن " تركيا بدأت التدخل ضد جماعات إرهابية في سوريا خلال الأيام الأخيرة".

 

وحذر أردوغان من أي محاولة لتوتير الوضع في سوريا عقب اتفاق إدلب قائلا ، "لن نسمح لمن يريد إغراق إدلب أولا ومن ثم سوريا بالدماء والنيران مجددا عبر تحريض النظام من جهة وإعادة إحياء "داعش" من جهة أخرى".

 

يذكر أن تركيا تشن عمليات عسكرية منذ أشهر في مناطق من شمال سوريا بدعوى محاربة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، اللذين تتهمهما أنقرة بالإرهاب، في حين يتهم الأكراد تركيا بدعم التنظيمات الإرهابية.

المزيد عن: شرقي الفرات سوريا تركيا المنظمة الإرهابية الجماعات الارهابيه أردوغان
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