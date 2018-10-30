حبس المتهم بسرقة مكتب محامي بالتجمع 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهم "طارق.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مكتب محامي بدائرة قسم التجمع الأول.

وترجع الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "م.أ"، محامي يفيد بتعرض مكتبه لسرقة مبلغ مالي تعدى 25 ألف جنيه، وشاشة إل جي، ورسيفر، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبسؤاله اعترف بسرقته للمكتب، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.